Марочко: больше всего наёмников в рядах ВСУ на Сватовском направлении

Самый большой процент иностранных наёмников, по данным разведки, в подразделениях вооружённых сил Украины (ВСУ), которые ведут наступательные действия в направлении населённого пункта Сватово со стороны Купянска.

Об этом пишет подполковник армии Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

На втором месте по численности наёмников, по словам офицера, Краснолиманское направление, а на третьем — Артёмовское.

Ранее военкор сообщил об уничтожении группы боевиков ВСУ на квадроциклах с треугольными гусеницами, за тела которых украинцы яростно сражались. По мнению Марочко, это были кадровые военные НАТО.