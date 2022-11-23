Самый большой процент иностранных наёмников, по данным разведки, в подразделениях вооружённых сил Украины (ВСУ), которые ведут наступательные действия в направлении населённого пункта Сватово со стороны Купянска.
Об этом пишет подполковник армии Луганской Народной Республики Андрей Марочко.
На втором месте по численности наёмников, по словам офицера, Краснолиманское направление, а на третьем — Артёмовское.
Ранее военкор сообщил об уничтожении группы боевиков ВСУ на квадроциклах с треугольными гусеницами, за тела которых украинцы яростно сражались. По мнению Марочко, это были кадровые военные НАТО.
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Масштабные манёвры ВС РФ можно ожидать после замерзания почвы, считает аналитик.