WarGonzo: ожесточённые бои идут в Марьинке — стратегическом укрепрайоне ВСУ

Российская армия продолжает очищать от украинских националистов территорию ДНР. Сейчас основные боестолкновения происходят вокруг населённого пункта Марьинка, сообщил военкор Семён Пегов.

"Жарко на донецком фронте. Российские войска атаковали со стороны Новомихайловки. Ожесточённые наземные бои в самой Марьинке. Для ВСУ это стратегический укрепрайон", — написал он в своём Telegram-канале WarGonzo.

Репортёр уточнил, что город находится на господствующей высоте, потому имеет стратегическое значение.

Также, по словам корреспондента, ведутся бои за укрепрайоны в Красногоровке и Авдеевке.

Раннее пилот российского истребителя рассказал, что ему удалось уничтожить самолёт ВСУ во время патрулирования в зоне спецоперации.