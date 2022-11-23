Карасёв: "Опустевшие после эвакуации города Украины займут русские ДРГ"

Киев должен быть менее всего заинтересован в эвакуации гражданского населения, ибо пропадает смысл оборонять безлюдные города.

Об этом сообщил украинский политолог Вадим Карасёв.

"Всё больше заговорили об эвакуации городов, территорий. Есть уже данные Всемирной организации здравоохранения, что около двух миллионов украинцев из-за холода и отсутствия электроэнергии должны будут уехать. А уехать куда? В ту же Европу! Но Европа нас примет?" — в своём видеоблоге рассказывает эксперт.

Он напомнил, что президент Зеленский говорил, что всех можно эвакуировать, пустые города останутся.

Но в пустой город сразу зайдут российские ДРГ, уверен Карасёв, и отметил, что, если не будет людей, "зачем нам эти территории".