Рогов: ВС РФ уничтожили технику ВСУ на позициях, откуда они обстреливают ЗАЭС

Российские военные уничтожили украинскую технику на позициях, откуда вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреливают Энергодар и Запорожскую АЭС. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Ранее командир разведгруппы с позывным "Гума" рассказал, что за передвижениями украинской техники они наблюдают через прицелы ночного видения. Все передвижения, происходящие на позициях ВСУ, разведчики фиксируют.

Он добавил, что российские военные знают всё, вплоть до подвалов, в которых прячутся боевики.