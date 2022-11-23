Киевский режим продолжает наращивать украинскую группировку на линии соприкосновения в Запорожской области, заявил представитель администрации региона Владимир Рогов.
В интервью ТАСС он отметил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебрасывают свою технику в Запорожье, а затем в районы населённых пунктов Орехов, Гуляйполе и Каменское.
"Изменения могут быть, когда они пойдут в наступление", — указал Рогов, оценивая обстановку на линии боевого соприкосновения (ЛБС).
По его мнению, Киев не решается на атаку из-за большого количества грязи на Запорожском направлении. При этом чиновник подчеркнул: согласно прогнозам синоптиков, в ближайшее время должна установиться сухая погода.
Ранее Рогов сообщил, что Вооружённые силы России поразили украинскую технику на позициях, с которых националисты обстреливали Запорожскую атомную электростанцию и Энергодар.
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