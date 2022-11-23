Гайдай: "позитивные новости" от ВСУ из Луганской области будут после морозов

"Позитивные новости" из Луганской области вооружённые силы Украины (ВСУ) смогут дать, когда начнутся морозы. Такое заявление сделал глава областной гражданской администрации (ОГА) Сергей Гайдай.

Ранее он уже заявлял, что продвижение замедляется сильными дождями. Писал о замедлении боевых действий на востоке Украины за последние два дня и американский "Институт изучения войны".

Сегодня Гайдай заявил, что российским военным также мешает идти в наступление техникой со стороны Белгоровки и Бахмута (Артёмовска) погода.

"Поэтому ждём морозов хотя бы пару дней, чтобы земля выдерживала технику, и я думаю, что ВСУ смогут дать нам позитивные новости насчёт Луганщины", — высказал своё мнение глава ОГА.

Ранее подполковник НМ ЛНР Андрей Марочко сообщил, что наступательные действия ВСУ на ЛНР остановились из-за больших потерь, погодных условий и нехватки боеприпасов.