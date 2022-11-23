Джонсон предложил передать ВСУ истребители Spitfire для борьбы с дронами ВС РФ

Киеву требуются артиллерия, вертолёты, самолёты для ВВС страны. Для борьбы с российскими беспилотниками подойдут и простые истребители Spitfire, которые применялись во время Второй мировой войны. Об этом заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью CNN.

"Британия уже передала Украины более современное артиллерийское вооружение, но, честно говоря, нам бы стоило передать им не только вертолёты, но и самолёты, которые могут летать достаточно быстро, чтобы уничтожать дроны. Для этого не нужны современные образцы — украинцам будет достаточно и истребителей Spitfire," — в шутку предложил Джонсон.

Он выразил сожаление, что Британия больше не производит данные воздушные судна.

Напоминаем, что Spitfire использовался во время Второй мировой войны и был одним из самых массовых боевых самолётов антигитлеровской коалиции. На данный момент в мире имеется только 44 истребителей, которые годны в полёту.