Британские власти впервые передадут Украине военные вертолёты

Руководитель Минобороны Британии Бен Уоллес сообщил, что Лондон впервые поставил на Украину вертолёты.

По информации BBC, министр сказал, что ВСУ получат три снятых с вооружения военных вертолёта Sea Kings. Как отметил глава ведомства, техника уже находится на территории страны. При этом Уоллес заявил, что украинские солдаты шесть недель обучались управлению вертолётами на территории королевства.

Ранее экс-премьер Великобритании Борис Джонсон в шутку предложил передать ВСУ истребители времён Второй мировой войны Spitfire для борьбы с беспилотниками армии РФ.