Генштаб ВСУ сообщил об активизации наступления войск ВС РФ в Донбассе

Российская армия активно наступает в Донецкой и Луганской Народных Республиках, нанося мощные удары по позициям ВСУ. Об этом докладывает Генштаб ВСУ в своей сводке новостей.

Сообщается, что ВС РФ осуществляют штурмовые действия в районах Белогоровки и Спорного, Берестового, Новобахмутовки, Красногоровки, Первомайского, Невельского, Северного, Курдюмовки. Идёт штурм Артёмовска и Марьинки. Напоминаем, что ранее была информации о взятии ВС РФ две трети Марьинки под контроль.

"За минувшие сутки российская армия нанесла пять ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры в Харьковской области и на оккупированной части ДНР, произвела 45 обстрелов из РСЗО", — сообщает ГШ ВСУ.

На Криворожском и Херсонском направлениях войска ВС ПФ заняли уверенную позиционную оборону. На данный момент армия России улучшает фортификационное оборудование своих позиций на левобережье Днепра. На правом берегу реки идёт обстрел позиций ВСУ.

В Севастополе на базе одного из учебных заведений проходит обучение операторов беспилотных летательных аппаратов.