Глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о двух погибших в Староселье Краснояружского района.
"Супружеская пара подорвалась на боеприпасе неустановленного образца", — заявил чиновник.
Он подчеркнул, что с 27 октября на территории этого села действует режим ЧС. Власти запретили россиянам посещать подобные населённые пункты, напомнил губернатор.
Ранее руководитель региона сообщил об обстреле Шебекино со стороны ВСУ. В результате атаки украинских военных погибла местная жительница, отметил Гладков.
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