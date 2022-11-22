В Белгородской области заявили о гибели супругов при подрыве боеприпаса

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о двух погибших в Староселье Краснояружского района.

"Супружеская пара подорвалась на боеприпасе неустановленного образца", — заявил чиновник.

Он подчеркнул, что с 27 октября на территории этого села действует режим ЧС. Власти запретили россиянам посещать подобные населённые пункты, напомнил губернатор.

Ранее руководитель региона сообщил об обстреле Шебекино со стороны ВСУ. В результате атаки украинских военных погибла местная жительница, отметил Гладков.