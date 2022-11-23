Сбить ударный беспилотник "Grey Eagle" — хороший подарок для нашего ВПК

Сбить ударный дрон "Grey Eagle" — это будет отличным подарком для нашего военно-промышленного комплекса.

Об этом на Первом канале сообщил военный эксперт Андрей Клинцевич.

Данный БПЛА отличается от "Байрактара" дальностью полёта. Спутниковая связь беспилотника позволяет летать дальше радиосвязи.

По словам аналитика, его управляемые ракеты представляют для РФ интерес. Сбив такой дрон, можно многое узнать об этом вооружении.

Ранее Джо Байден уже заявлял, что не будет поставлять Киеву БПЛА, однако у США постоянно меняется мнение. В Пентагоне, например, заявили, что СВО надо заканчивать, а сенаторы заявляют, что надо воевать до последнего украинца, отметил обозреватель.

"Наша "Герань-2" дешёвая: около 50 тысяч долларов, не подвержена воздействию РЛБ. А этот беспилотник, наоборот, должен быть на радиоконтакте. Эту связь можно легко остановить. Такие "Grey Eagle" заказал Тайвань по 150 миллионов долларов за штуку", — подытожил Клинцевич.