Аналитики США о вторжении Украины в Белгородскую область: Не может сделать это

Эксперты Американского Института исследования войны считают, что в планы Украины не входит захват российских территорий.

Аналитики США проанализировали заявление представителей РФ об угрозе вторжения ВСУ на территорию Белгородской области и пришли к выводу, что данные опасения безосновательны.

"Утверждения России о готовящемся нападении Украины на Белгородскую область абсурдны и направлены только на то, чтобы запугать общественность и заставить ее поддержать в….*. Украина не имеет стратегического интереса во вторжении в Россию и не может сделать это в таких масштабах", — заверяют военные эксперты США.

Ранее писатель Захар Прилепин заявил, что ВСУ пойдут атакой на Белгородскую область с целью размена территории региона на Крым.

* По требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине.