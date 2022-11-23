Минобороны: армия РФ сорвала попытку ВСУ перейти в атаку в районе Новоселовского

Российская армия сорвала попытку Вооружённых сил Украины (ВСУ) перейти в атаку в районе населённого пункта Новоселовское. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По информации ведомства, мотопехотная рота ВСУ намеревалась продвинуться на Купянском направлении. Отмечается, что российские военнослужащие остановили националистов с помощью артиллерийского огня и ударов из тяжёлых огнемётных систем.

"Сорвана попытка перехода ВСУ в атаку в районе населённого пункта Новоселовское ЛНР", — подтвердили в Министерстве обороны России.

Представители ведомства также подчеркнули: армия РФ уничтожила на Купянском направлении свыше 30 украинских боевиков. Кроме того, ВСУ лишились двух автомобилей и одного миномёта в этой зоне боевых действий.

Ранее стало известно, что Киев провалил атаки возле Ягодного в Харьковской области и Куземовки в Луганской Народной Республике.