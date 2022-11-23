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Минобороны: войска ВС РФ уничтожили группу диверсантов ВСУ возле Новодаровки

Силовые структуры

Министерство обороны РФ представило "свежую" сводку новостей о ходе специальной военной операции на Украине. Ведомство проинформировало о боевых успехах российской армии.

Сообщается, что в районе населённого пункта Новодаровка Запорожской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа Вооружённых сил Украины. На данном участке противник понёс крупные потери: войска ВС РФ ликвидировали более 40 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три бронеавтомобиля, МТ-ЛБ и четыре пикапа.

Ранее эксперт Борис Рожин призвал усилить контроль ВСУ у Днепра для защиты Черноморской акватории РФ.

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Автор: Эльвира Махмутова, Куратор: Александр Артамонов
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