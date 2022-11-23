В случае прорыва ВСУ на южном направлении возникнет угроза коммуникациям армии России в северном Причерноморье. Об этом заявил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. Его мнение цитирует в своём Telegram-канале военный корреспондент издания "Сегодня.ру" и информационно-аналитической службы Донбасса Юрий Котенок.
"Это создаст прямую угрозу коммуникациям группировки ВС РФ в северном Причерноморье, а также сухопутному коридору на полуостров, что в значительной степени обесценит стратегический успех России с созданием сухопутного коридора и создаст угрозу северному Крыму", — сказал Рожин.
Он отметил, что противник будет делать упор на наступлении на Запорожском направлении на Пологи и Токмак. На Днепре ВСУ будут проявлять активность, но она будет иметь вспомогательный характер.
Ранее эксперт отметил, что нужно усилить контроль ВСУ у Днепра для защиты Черноморской акватории РФ.
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Масштабные манёвры ВС РФ можно ожидать после замерзания почвы, считает аналитик.