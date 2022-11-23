Атака ВСУ на южно-донецком направлении отражена российскими военными

ВС РФ пресекли попытку украинских войск атаковать в ДНР в районе Павловки, которая была недавно освобождена.

"На южно-донецком направлении огнем артиллерии и решительными действиями российских войск отражена атака ВСУ силами до ротной тактической группы в направлении населенного пункта Павловка", - сообщили в Минобороны РФ.

Помимо этого, российские военные не дали возможности резервам ВСУ, выходивший из Угледара, присоединиться к основным силам, нанеся по ним огневой удар.

Также в российском оборонном ведомстве проинформировали о ликвидации украинской диверсионно-разведывательной группы районе Новодаровки Запорожской области.

В Минобороны добавили, что потери противника на этом направлении составили более 40 бойцов убитыми и ранеными, также ВСУ лишились трёх бронеавтомобилей, МТ-ЛБ и четырёх пикапов.