ВС РФ пресекли попытку украинских войск атаковать в ДНР в районе Павловки, которая была недавно освобождена.
"На южно-донецком направлении огнем артиллерии и решительными действиями российских войск отражена атака ВСУ силами до ротной тактической группы в направлении населенного пункта Павловка", - сообщили в Минобороны РФ.
Помимо этого, российские военные не дали возможности резервам ВСУ, выходивший из Угледара, присоединиться к основным силам, нанеся по ним огневой удар.
Также в российском оборонном ведомстве проинформировали о ликвидации украинской диверсионно-разведывательной группы районе Новодаровки Запорожской области.
В Минобороны добавили, что потери противника на этом направлении составили более 40 бойцов убитыми и ранеными, также ВСУ лишились трёх бронеавтомобилей, МТ-ЛБ и четырёх пикапов.
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Масштабные манёвры ВС РФ можно ожидать после замерзания почвы, считает аналитик.