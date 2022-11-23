Рожин заявил, что ВСУ рассматривают сценарий прорыва в Белгородскую область

ВСУ рассматривают сценарий прорыва в Белгородскую область. Об этом заявил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. Его мнение цитирует в своём Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок.

Жители области обеспокоены частыми обстрелами, которые делают жизнь невыносимой в регионе. Некоторые аналитики утверждают, что необходимо уже сейчас вернуть плацдармы на севере Харьковской области, утерянные в результате отхода войск РФ.

Рожин считает, что обстрелы можно прекратить, заняв северные районы Харьковской области. Так уйдёт угроза миномётных обстрелов и снизится эффект артобстрелов Белгородской области. ВСУ будут продолжать наносить удары по приграничным территориям, однако текущая ситуация будет ликвидирована.

Эксперт отметил невозможность ВСУ выйти к Москве через Брянское направление по Киевской трассе из-за недостатка сил на данном участке. Армии России попытка такого удара была бы выгодной, так как наши войска смогли бы "перемолоть" значительную часть ВСУ.

"Тем не менее, попытки локальных операций ВСУ с целью занятия пары населённых пунктов на территории РФ вполне возможны. Основная целью будет не военная, а политическая, дабы разогнать "зрадакейс" у нас в стране и разыграть карту неспособности ВС РФ защитить территорию РФ. Этот сценарий вполне возможен и рассматривается Киевом, причём это может касаться не только Белгородской, но и Брянской областей", — сказал Рожин.

Ранее эксперт заявил, что прорыв ВСУ на южном фронте создаст угрозу коммуникациям ВС РФ.