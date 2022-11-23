ВСУ рассматривают сценарий прорыва в Белгородскую область. Об этом заявил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. Его мнение цитирует в своём Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок.
Жители области обеспокоены частыми обстрелами, которые делают жизнь невыносимой в регионе. Некоторые аналитики утверждают, что необходимо уже сейчас вернуть плацдармы на севере Харьковской области, утерянные в результате отхода войск РФ.
Рожин считает, что обстрелы можно прекратить, заняв северные районы Харьковской области. Так уйдёт угроза миномётных обстрелов и снизится эффект артобстрелов Белгородской области. ВСУ будут продолжать наносить удары по приграничным территориям, однако текущая ситуация будет ликвидирована.
Эксперт отметил невозможность ВСУ выйти к Москве через Брянское направление по Киевской трассе из-за недостатка сил на данном участке. Армии России попытка такого удара была бы выгодной, так как наши войска смогли бы "перемолоть" значительную часть ВСУ.
"Тем не менее, попытки локальных операций ВСУ с целью занятия пары населённых пунктов на территории РФ вполне возможны. Основная целью будет не военная, а политическая, дабы разогнать "зрадакейс" у нас в стране и разыграть карту неспособности ВС РФ защитить территорию РФ. Этот сценарий вполне возможен и рассматривается Киевом, причём это может касаться не только Белгородской, но и Брянской областей", — сказал Рожин.
Ранее эксперт заявил, что прорыв ВСУ на южном фронте создаст угрозу коммуникациям ВС РФ.
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Масштабные манёвры ВС РФ можно ожидать после замерзания почвы, считает аналитик.