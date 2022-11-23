ВС РФ пресекли атаку украинских военных на краснолиманском направлении

Слаженные действия российской армии не оставили ротной тактической группе ВСУ шанса выдвинуться в наступление в районе населённого пункта Чернопоповка в ЛНР.

Об этом проинформировали в Минобороны РФ.

"На Красно-Лиманском направлении упреждающим огневым поражением сорвана попытка выдвижения ротной тактической группы ВСУ для атаки в направлении населенного пункта Червонопоповка Луганской Народной Республики", — сказано в сводке оборонного ведомства.

Уточняется, что ВСУ на этом направлении понесли потери в количестве около 20 бойцов, двух автомобилей и трёх миномётных расчётов.