В Киеве, Одессе Харькове и Николаеве пропало электричество.
Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.
Крупнейшие города Незалежной испытывают серьёзнейшие перебои со светом. Запорожье, Хмельницкий и Луцк частично обесточены. Одесса обесточена полностью
Удары по объектам украинской энергоинфраструктуры продолжаются.
В Киеве свет пропал в метро, эскалаторы остановились. Электроэнергия есть лишь в наземном вестибюле. А между тем, сообщается о третьей волне прилётов по столице Украины.
Ранее сообщалось, что Кишинев и несколько областей Молдавии тоже остались без света.
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Масштабные манёвры ВС РФ можно ожидать после замерзания почвы, считает аналитик.