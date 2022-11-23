В Киеве, Одессе Харькове и Николаеве нет электричества, встало метро

В Киеве, Одессе Харькове и Николаеве пропало электричество.

Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

Крупнейшие города Незалежной испытывают серьёзнейшие перебои со светом. Запорожье, Хмельницкий и Луцк частично обесточены. Одесса обесточена полностью

Удары по объектам украинской энергоинфраструктуры продолжаются.

В Киеве свет пропал в метро, эскалаторы остановились. Электроэнергия есть лишь в наземном вестибюле. А между тем, сообщается о третьей волне прилётов по столице Украины.

Ранее сообщалось, что Кишинев и несколько областей Молдавии тоже остались без света.