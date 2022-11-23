Полковник Матвийчук: причин для объявления второй волны мобилизации пока нет

Объявление второй волны частичной мобилизации возможно только в случае критического положения дел на линии боевого соприкосновения на Украине или на границе. Такое мнение высказал бывший разведчик, полковник Анатолий Матвийчук.

Он считает, что причины для последующей мобилизации пока нет. А если сейчас будет объявлена вторая волна, это сорвёт экономическую стабильность страны.

Призывать массу людей на фронт можно во время всеобщего конфликта, поскольку на кону в таком случае оказывается жизнь государства. Так было во время Великой Отечественной войны, пояснил аналитик в беседе с "МК".

Однако сейчас вторая волна мобилизации может быть объявлена лишь в случае резкого ухудшения ситуации в зоне СВО или на границе, заключил он.