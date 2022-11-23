ФСБ уничтожила диверсантов в Воронежской области

Представители ФСБ заявили, что силовики предотвратили диверсию на военных и энергетических объектах, которые находятся на территории Воронежской области.

"Пресечена попытка совершения диверсии членами законспирированной ячейки сторонников украинской националистической идеологии", — сказали в службе.

По её данным, правоохранители обнаружили в Воронеже тайник со средствами террора. Два диверсанта и их руководитель попытались атаковать силовиков, из-за чего они ликвидировали злоумышленников, отметили в ФСБ.

Правоохранители и мирные граждане не пострадали. В ходе обысков силовики нашли две самодельные бомбы и их части, огнестрельное оружие и боеприпасы. Возбуждено уголовное дело по статье "Диверсия". Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в ФСБ по Крыму рассказали о задержании 20-летнего местного жителя, который собирался сжечь склад с топливом.