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ФСБ уничтожила диверсантов в Воронежской области

Силовые структуры

Представители ФСБ заявили, что силовики предотвратили диверсию на военных и энергетических объектах, которые находятся на территории Воронежской области.

ФСБ уничтожила диверсантов в Воронежской области

"Пресечена попытка совершения диверсии членами законспирированной ячейки сторонников украинской националистической идеологии", — сказали в службе.

По её данным, правоохранители обнаружили в Воронеже тайник со средствами террора. Два диверсанта и их руководитель попытались атаковать силовиков, из-за чего они ликвидировали злоумышленников, отметили в ФСБ.

Правоохранители и мирные граждане не пострадали. В ходе обысков силовики нашли две самодельные бомбы и их части, огнестрельное оружие и боеприпасы. Возбуждено уголовное дело по статье "Диверсия". Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в ФСБ по Крыму рассказали о задержании 20-летнего местного жителя, который собирался сжечь склад с топливом.

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Автор: Евгения Васильева., Куратор: Александр Артамонов
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