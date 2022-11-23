Представители ФСБ заявили, что силовики предотвратили диверсию на военных и энергетических объектах, которые находятся на территории Воронежской области.
"Пресечена попытка совершения диверсии членами законспирированной ячейки сторонников украинской националистической идеологии", — сказали в службе.
По её данным, правоохранители обнаружили в Воронеже тайник со средствами террора. Два диверсанта и их руководитель попытались атаковать силовиков, из-за чего они ликвидировали злоумышленников, отметили в ФСБ.
Правоохранители и мирные граждане не пострадали. В ходе обысков силовики нашли две самодельные бомбы и их части, огнестрельное оружие и боеприпасы. Возбуждено уголовное дело по статье "Диверсия". Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее в ФСБ по Крыму рассказали о задержании 20-летнего местного жителя, который собирался сжечь склад с топливом.
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