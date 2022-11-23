Леонков заявил о начале поставок аналога РСЗО HIMARS ВСУ в войска ВС РФ

СВО показала важность высокоточного оружия. Армия России обладает крылатыми ракетами "Калибр" и гиперзвуковыми "Кинжалами", делающих РФ мировым лидером. Однако системам HIMARS, применяемым ВСУ, можно только завидовать. Об этом сообщил военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в беседе с "МК". Он рассказал о направлениях модернизации вооружений ВС РФ.

Он отметил, что у российских войск перед началом спецоперации было 20 пусковых установок системы залпового огня "Торнадо-С". Сейчас идут активные поставки данных комплексов. Эксперт отметил, что они являются своеобразным аналогом HIMARS и скоро станут основным видом вооружения. Их модернизация в процессе СВО продолжится. За основу берётся система "Смерч".

Также сейчас идёт модернизация боеприпасов "Краснополь" и "Краснополь-2" с целью доработки их точности.

"Когда эти системы доведут до совершенства по принципу один выстрел — один танк, я думаю, будет окончательно налажено их массовое производство", — сказал Леонков.

Также он отметил важность повышения "живучести" стволов. Хотя по этому показателю мы опережаем аналоги артиллерийских систем стран НАТО, но улучшить характеристики нужно до ещё более внушительных величин. Например, это важно при применении тактики огневого вала.

"В целом упор сейчас на создание надёжного оружия и высокоточных боеприпасов. Они должны стать основным видом боеприпасов. Если будет налажено такое массовое производство, это позволит в целом удешевить их стоимость", — сообщил Леонков.