Марочко: ВС Украины применяют всё более "свежие" боеприпасы для РСЗО HIMARS

Запасы украинской армии начинают истощаться. К такому выводу пришёл офицер НМ Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

Он сообщил в эфире Первого канала, что ракеты, выпущенные американскими реактивными системами залпового огня (РСЗО) HIMARS по Брянке, датированы 2020 годом. Ранее боеприпасы были 2015 и 2016 годов выпуска.

"Используются более новые боеприпасы, и, скорее всего, в ближайшее время мы будем видеть производство 21-22 года этих ракет", — заявил Марочко.

ВС РФ научились идентифицировать РСЗО HIMARS, чтобы эффективнее бороться с данными комплексами, российской армии необходимо улучшать систему разведки, считает военный аналитик Алексей Леонков.