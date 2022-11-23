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Показа заводской вариант бронирования грузовиков КамАЗ ВС РФ для участия в СВО

Силовые структуры

После начала СВО военные грузовики России стали одной из приоритетных целей нападения со стороны ВСУ. Противник с самого начала спецоперации устраивал засады на автомобили. Командование ВС РФ всячески пыталось сберечь их.

Начали формироваться автоколонны. Их прикрывали бронетехника, мобильные зенитки, боевые вертолёты. Для защиты использовались стальные листы, арматура, цепи, брёвна и другой подручный материал.

Минобороны РФ опубликовало видео, на котором военнослужащий рассказывает о защите экипажей. На кадрах присутствует КамАЗ, который получил заводское бронирование. Кабину усилили бронёй с боков и со стороны капота, цистерну обнесли решётчатым экраном. Такая система снимет с водителей вопрос по обеспечению безопасности собственными силами.

Ранее Алексей Леонков заявил о начале поставок аналога РСЗО HIMARS ВСУ в войска ВС РФ.

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Автор: Эльвира Махмутова, Куратор: Александр Артамонов
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