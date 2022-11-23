После очередных ударов ВС РФ 80 процентов жителей Киева сидят без электричества и воды.
Об этом со ссылкой на пресс-конференцию мэра столицы Украины Виталия Кличко сообщает в своём Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.
"Данный показатель говорит о том, что задачи по нейтрализации тыла украинских боевиков выполняются с ювелирной точностью", — отметил ведущий Первого канала.
А тем временем Запорожская АЭС опять отключилась от внешнего энергоснабжения и теперь работает от аварийных дизельных генераторов, сообщили в МАГАТЭ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Масштабные манёвры ВС РФ можно ожидать после замерзания почвы, считает аналитик.