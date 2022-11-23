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Кличко: 80 процентов киевлян сидят без электричества и водоснабжения

Силовые структуры

После очередных ударов ВС РФ 80 процентов жителей Киева сидят без электричества и воды.

Об этом со ссылкой на пресс-конференцию мэра столицы Украины Виталия Кличко сообщает в своём Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

"Данный показатель говорит о том, что задачи по нейтрализации тыла украинских боевиков выполняются с ювелирной точностью", — отметил ведущий Первого канала.

А тем временем Запорожская АЭС опять отключилась от внешнего энергоснабжения и теперь работает от аварийных дизельных генераторов, сообщили в МАГАТЭ.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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