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На Украине планируют дополнительно призвать в ряды ВСУ 100 тысяч человек

Силовые структуры

На Украине началась новая волна мобилизации. В ряды ВСУ планируют дополнительно призвать 100 тысяч человек в течение двух месяцев. Это может косвенно указывать на масштабы потерь Киева.

По сообщениям украинских источников, призыв позволит доукомплектовать подразделения ВСУ после тяжёлых боёв на восточном и южном фронте.

Ранее появились сообщения, что на Украине началась скрытая мобилизация женщин. Призывают тех, кто проходил военную службу или обучался на военной кафедре. Для них уже закрыли границу на выезд.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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