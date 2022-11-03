На Украине планируют дополнительно призвать в ряды ВСУ 100 тысяч человек

На Украине началась новая волна мобилизации. В ряды ВСУ планируют дополнительно призвать 100 тысяч человек в течение двух месяцев. Это может косвенно указывать на масштабы потерь Киева.

По сообщениям украинских источников, призыв позволит доукомплектовать подразделения ВСУ после тяжёлых боёв на восточном и южном фронте.

Ранее появились сообщения, что на Украине началась скрытая мобилизация женщин. Призывают тех, кто проходил военную службу или обучался на военной кафедре. Для них уже закрыли границу на выезд.