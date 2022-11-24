Мирошник: Запад увлёкся обвинениями в адрес РФ, забыв, что ЗАЭС обстреливают ВСУ

Запад настолько увлёкся обвинениями в адрес РФ, что забыл указать на причастность Киева к обстрелам Запорожской АЭС в своём заявлении с осуждением атак. Об этом сообщил дипломат Родион Мирошник.

В беседе с ТАСС он отметил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) наносят удары по территории ЗАЭС по приказу президента страны Владимира Зеленского. Как пояснил дипломат, западные партнёры Киева знают об этом, однако на заседании ООН они отказались от категорических высказываний.

"В потоке обвинений России им, похоже, это показалось не важным", — считает Мирошник.

Ранее представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов проинформировал, что российская армия уничтожила украинскую технику на позициях, с которых осуществлялись атаки на ЗАЭС и Энергодар. Кроме того, он подчеркнул: ВСУ наращивают свою группировку на Запорожском направлении.