Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Rebelión: с наступлением зимы Украину ждёт "трагическая ситуация"
Аналитик Осадчий: в России может появиться "SWIFT по-русски"
Врач Нифтуллаев: маринованные огурцы и грибы вымывают кальций из организма
Украина лишила ЕС российской нефти, остановив транзит по своей территории
Священник ВДВ: многие военные принимают решение о крещении в зоне СВО
Политолог Мартынов: поляки "не идиоты", чтобы воевать с Россией
Мирошник: Запад увлёкся обвинениями в адрес РФ, забыв, что ЗАЭС обстреливают ВСУ
ICE: потолок цен на газ ударит по трейдерам — миллиардные убытки
Евродепутат Мариани: ЕС исчерпал санкции против РФ — "Остаётся война"

Рогов: если ВСУ займут ЗАЭС, под угрозой будет весь регион и Херсонская область

Силовые структуры

Если Россия потеряет контроль над Запорожской атомной электростанцией, весь регион окажется под угрозой. Об этом заявил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Рогов: если ВСУ займут ЗАЭС, под угрозой будет весь регион и Херсонская область

В беседе с ТАСС он отметил, что Вооружённые силы РФ, находясь на ЗАЭС, отслеживают обстановку на всём левобережье Днепра.

"Если противник благодаря контролю над ЗАЭС получит плацдарм, под угрозой окажутся Энергодар, Мелитополь, вся Запорожская область и левобережная часть Херсонской области", — считает Рогов.

По его словам, для обеспечения безопасности линия соприкосновения должна быть отодвинута от территории атомной электростанции. В этом случае украинские артиллерийские системы больше не смогут доставать до ЗАЭС, пояснил чиновник. Он также подчеркнул: Россия не должна доверять нынешнему киевскому режиму даже на фоне гарантий, полученных от западных стран.

Ранее дипломат Родион Мирошник сообщил, что Запад настолько увлёкся обвинениями в адрес Москвы, что забыл упомянуть Киев, осуждая удары по Запорожской АЭС.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
В жилой дом в Киеве попала ракета НАТО

Во время сегодняшних ракетных ударов по Украине был поражён жилой дом в Киеве. Судя по обломкам, в него попала натовская ракета.

В жилой дом в Киеве попала ракета НАТО
Леонков заявил о начале поставок аналога РСЗО HIMARS ВСУ в войска ВС РФ
Леонков заявил о начале поставок аналога РСЗО HIMARS ВСУ в войска ВС РФ
Десант НАТО готовится занять Одессу
Военкор: ВСУ пошли в атаку на двух экскаваторах, но были уничтожены
Попытка превратить Совбез ООН в судилище над РФ провалилась: Небензя "отбил" все фейки Ольга Лебедева Знак зодиака 24 ноября: знаменитые Стрельцы Соломон Соловьев "Специальные операции" против Москвы: наследники британских спецслужб осваивают Россию Сергей Лебедев
Ракетным ударом Украина парализована. План Кремля в действии
Российские разведчики даже ночью внимательно следят за украинскими позициями
В Минэнерго Украины сообщили о временном отключении всех АЭС и ТЭС
В Минэнерго Украины сообщили о временном отключении всех АЭС и ТЭС
Последние материалы
Мирошник: Запад увлёкся обвинениями в адрес РФ, забыв, что ЗАЭС обстреливают ВСУ
Прогрев коробки передач разных типов: у каждой свои особенности
ICE: потолок цен на газ ударит по трейдерам — миллиардные убытки
Евродепутат Мариани: ЕС исчерпал санкции против РФ — "Остаётся война"
Татарский: ВСУ стягивают крупные силы в Харькове и могут пойти на Белгород
Запах перегара отбивается зёрнами кофе и гвоздикой. Неплохо с утра пробежаться и выпить рассол из капусты
Беженцев с Украины "шокировало" решение о выселении из отеля в Дублине
Вице-спикер сейма Польши Згожельский: Киев дал пощёчину полякам
Разведчики ВСУ пожаловались Зеленскому на преступный приказ командования
Аналитик Васильев: часть сбережений лучше держать в валюте
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников