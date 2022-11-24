Рогов: если ВСУ займут ЗАЭС, под угрозой будет весь регион и Херсонская область

Если Россия потеряет контроль над Запорожской атомной электростанцией, весь регион окажется под угрозой. Об этом заявил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.

В беседе с ТАСС он отметил, что Вооружённые силы РФ, находясь на ЗАЭС, отслеживают обстановку на всём левобережье Днепра.

"Если противник благодаря контролю над ЗАЭС получит плацдарм, под угрозой окажутся Энергодар, Мелитополь, вся Запорожская область и левобережная часть Херсонской области", — считает Рогов.

По его словам, для обеспечения безопасности линия соприкосновения должна быть отодвинута от территории атомной электростанции. В этом случае украинские артиллерийские системы больше не смогут доставать до ЗАЭС, пояснил чиновник. Он также подчеркнул: Россия не должна доверять нынешнему киевскому режиму даже на фоне гарантий, полученных от западных стран.

Ранее дипломат Родион Мирошник сообщил, что Запад настолько увлёкся обвинениями в адрес Москвы, что забыл упомянуть Киев, осуждая удары по Запорожской АЭС.