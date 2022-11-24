Марочко: ВСУ планируют возобновить наступление на Сватово в течение 5-7 дней

Вооружённые силы Украины (ВСУ) планируют возобновить полномасштабное наступление на Сватово и Кременную в течение ближайших 5-7 дней. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

По его мнению, столько времени необходимо украинцам, чтобы восполнить потери в штурмовых подразделениях, сформировать ударные группы и провести боевое слаживание.

За это время установится также стабильно минусовая температура, которая поспособствует продвижению колесной и гусеничной техники, добавил офицер.

Ранее военкор Владлен Татарский сообщил, что ВСУ стягивают крупные силы в Харькове, откуда, скорее всего, нанесут удар в направлении Сватово.