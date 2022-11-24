Татарский: ВСУ стягивают крупные силы в Харькове и могут пойти на Белгород

Вооружённые силы Украины (ВСУ) накапливают крупные силы в Харькове. И оттуда у них есть два варианта для дальнейшего наступления. Такое мнение высказал военкор, доброволец Владлен Татарский (Максим Фомин).

Есть сведения, что в Харьков перебрасываются большие силы украинских военных. Они собираются в пустующих школах, больницах, детских садах, рассказал он.

Оттуда они могут пойти на Белгород и на Сватово, считает военкор.

По его мнению, пойти на Белгород со стороны ВСУ было бы "креативным" решением в качестве пиар-хода. Однако непонятно, насколько они готовы жертвовать людьми и техникой ради этого, добавил Татарский.

Более здравым распределением сил может быть удар в направлении Сватово, откуда пока приходят не очень хорошие новости, сделал свой прогноз доброволец.