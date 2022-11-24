В пригороде Энергодара обнаружили схрон с десятками противодесантных мин

Тайник с несколькими десятками донных контактных противодесантных мин обнаружили сотрудники российских силовых структур в Энергодаре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По его словам, схрон на окраине города был обнаружен в результате оперативных мероприятий на территории одного из складских помещений на окраине Энергодара.

Найденные мины предназначены для минирования прибрежной зоны моря, рек, озёр и для выведения из строя десантных плавающих средств, боевых и транспортных машин противника, преодолевающих водную преграду, пояснил собеседник издания.

Данные устройства диверсанты могли использовать для совершения терактов на территории не только Запорожской области, заключил силовик.

Ранее в самом центре Геническа Херсонской области обнаружили схрон с боеприпасами ВСУ.