Тайник с несколькими десятками донных контактных противодесантных мин обнаружили сотрудники российских силовых структур в Энергодаре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
По его словам, схрон на окраине города был обнаружен в результате оперативных мероприятий на территории одного из складских помещений на окраине Энергодара.
Найденные мины предназначены для минирования прибрежной зоны моря, рек, озёр и для выведения из строя десантных плавающих средств, боевых и транспортных машин противника, преодолевающих водную преграду, пояснил собеседник издания.
Данные устройства диверсанты могли использовать для совершения терактов на территории не только Запорожской области, заключил силовик.
Ранее в самом центре Геническа Херсонской области обнаружили схрон с боеприпасами ВСУ.
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