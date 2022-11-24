Вчерашнее поражение украинской энергетической системы негативно отразилось для вооружённых сил Украины (ВСУ) на поставках вооружения, боеприпасов и материальных средств на линию боевого соприкосновения в зону ответственности Народной Милиции Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщил подполковник НМ ЛНР Андрей Марочко в своём Telegram-канале.
Офицер отметил, что, прежде всего, нарушены регулярные перевозки. Также замедлилось продвижение военных колонн из-за несвоевременной и длительной заправки транспорта и неработающих светофоров в крупных городах.
Ввиду частично отсутствия связи нарушена и координация подразделений ВСУ, заключил он.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Во время сегодняшних ракетных ударов по Украине был поражён жилой дом в Киеве. Судя по обломкам, в него попала натовская ракета.