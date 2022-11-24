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Марочко: удары по энергосистеме Украины негативно отразились на ВСУ

Силовые структуры

Вчерашнее поражение украинской энергетической системы негативно отразилось для вооружённых сил Украины (ВСУ) на поставках вооружения, боеприпасов и материальных средств на линию боевого соприкосновения в зону ответственности Народной Милиции Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщил подполковник НМ ЛНР Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

Офицер отметил, что, прежде всего, нарушены регулярные перевозки. Также замедлилось продвижение военных колонн из-за несвоевременной и длительной заправки транспорта и неработающих светофоров в крупных городах.

Ввиду частично отсутствия связи нарушена и координация подразделений ВСУ, заключил он.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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