Марочко: удары по энергосистеме Украины негативно отразились на ВСУ

Вчерашнее поражение украинской энергетической системы негативно отразилось для вооружённых сил Украины (ВСУ) на поставках вооружения, боеприпасов и материальных средств на линию боевого соприкосновения в зону ответственности Народной Милиции Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщил подполковник НМ ЛНР Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

Офицер отметил, что, прежде всего, нарушены регулярные перевозки. Также замедлилось продвижение военных колонн из-за несвоевременной и длительной заправки транспорта и неработающих светофоров в крупных городах.

Ввиду частично отсутствия связи нарушена и координация подразделений ВСУ, заключил он.