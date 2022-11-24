Рогов: охрану Запорожской АЭС обеспечивают в том числе экс-силовики Украины

Охрану Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) обеспечивают не только российские военнослужащие, но и бывшие силовики Украины, сообщил представитель администрации региона Владимир Рогов.

В беседе с ТАСС он отметил, что речь идёт об экс-сотрудниках украинской Нацгвардии и военизированной охраны АЭС. По его словам, после начала российской спецоперации они решили получить гражданство РФ и перейти на мирную сторону. Чиновник пояснил, что эти люди, приняв присягу, продолжили служить на ЗАЭС как росгвардейцы.

"Их немалое количество", — добавил Рогов.

Представитель администрации также подчеркнул: за безопасностью следит даже бывший замруководителя военизированной охраны ЗАЭС Александр Дубинин. Он считает, что бойцы, которые помогают России на данном объекте, сохранили верность народу.

Ранее Рогов заявил, что Запорожская и Херсонская области окажутся под угрозой, если киевский режим сможет установить контроль над атомной электростанцией.