:Минэнерго Украины: электроснабжение всех объектов инфраструктуры восстановлено

Электроснабжение всех объектов критической украинской инфраструктуры восстановлено.

Об этом сообщило Министерство энергетики Украины. Все украинские АЭС якобы возобновят работу до вечера.

Более 70 процентов киевлян остаются без электроэнергии на утро четверга, водоснабжение в столице Украины восстановлено частично, ранее сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

А тем временем, ремонтные бригады устраняют последствия обстрела Запорожской АЭС со стороны украинских националистов киевского режима.