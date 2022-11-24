Освобождённый пленный ВС РФ сообщил об избиениях и пытках в плену у "Азова"* ВСУ

Накануне Минобороны РФ проинформировало о возвращении из украинского плена российских военных. Они рассказали об условиях содержания.

Боец по имени Максим сообщил, что его знакомый попал к батальону "Азов"*. Там он подвергался пыткам: его били, под ногти загоняли иголки. У солдата было ранение, но украинские боевики просто удалили ему кость без обезболивающего, передают РИА Новости.

Военный уточнил, что в течение месяца пребывал в Харьковском СИЗО №27, а потом ещё пять месяцев в лагере для военнопленных Запад-1 Львовской области. Он отметил плохие условия содержания в киевском подвале СБУ и в днепропетровском СИЗО №89. Там солдат принуждали к съёмкам в пропагандистских видеороликах, давали всего по стакану в воды в день на несколько человек, издевались и физически, и морально.

Военный Анатолий, который тоже вернулся из плена, поделился, что ВСУ заставляли вставать в шесть утра и работать до позднего вечера на улице.

"Содержался в Львовской области в лагере. Условий нет никаких. Кормили завтрак, обед и ужин, но времени очень мало давалось, как утки приходилось глотать, а если не доел, то не доел. Дни там так тянулись долго, холодно там было. Гуляли толком не одетые, в фуражках, холодрыга такая", — рассказал об условиях содержания пленный Игорь.

* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ