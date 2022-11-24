Рогов заявил, что поставленная Западом техника ВСУ оказалось бесполезной в СВО

Военная техника, поставленная Киеву Западом, сейчас находится на ремонте и в текущих погодных условиях бесполезна. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области РФ Владимир Рогов.

"Подавляющая часть иностранной техники, включая и французские БТРы, и британские, и турецкие те же, итальянские БТРы, они поставлены в расположение боевиков ВСУ без комплектов грязевых колёс. Они не могут перемещаться в нынешних условиях", — сообщил он корреспондентам KP.RU.

Данная ситуация даёт российским войскам преимущество в боевых действиях специальной военной операции на Украине.

Ранее эксперт сообщал, что охрану Запорожской АЭС обеспечивают в том числе экс-силовики Украины.