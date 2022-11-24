Военная техника, поставленная Киеву Западом, сейчас находится на ремонте и в текущих погодных условиях бесполезна. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области РФ Владимир Рогов.
"Подавляющая часть иностранной техники, включая и французские БТРы, и британские, и турецкие те же, итальянские БТРы, они поставлены в расположение боевиков ВСУ без комплектов грязевых колёс. Они не могут перемещаться в нынешних условиях", — сообщил он корреспондентам KP.RU.
Данная ситуация даёт российским войскам преимущество в боевых действиях специальной военной операции на Украине.
Ранее эксперт сообщал, что охрану Запорожской АЭС обеспечивают в том числе экс-силовики Украины.
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Во время сегодняшних ракетных ударов по Украине был поражён жилой дом в Киеве. Судя по обломкам, в него попала натовская ракета.