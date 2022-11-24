В Генштабе ВСУ разработали похоронный алгоритм из-за высоких потерь

Из-за высоких потерь украинской армии в Генштабе вооружённых сил Украины (ВСУ) разработали специальный похоронный алгоритм, в котором прописывается порядок действий командования в случае смерти военного. Об этом сообщает RT со ссылкой на источники в Киеве.

Проект главкому ВСУ Валерию Залужному направил глава штаба Сергей Шаптала, пишет издание.

Согласно документу, командирам военных частей предлагается направлять в похоронные агентства гарантийные письма с последующим финансовым возмещением по линии бюджета воинской части.

Шаптале приходится сейчас лично решать вопросы захоронений военнослужащих, отмечается в сопроводительном письме. Также говорится о случаях отсутствия средств на захоронение и покупку ритуальных принадлежностей.

В документе указывается, что увеличилось число случаев "вмешательства посторонних лиц в вопросы организации транспортировки тел погибших военнослужащих ВСУ".

Ранее разведчики ВСУ из Артёмовска пожаловались Зеленскому и Залужному на преступные приказы командования.