Из-за высоких потерь украинской армии в Генштабе вооружённых сил Украины (ВСУ) разработали специальный похоронный алгоритм, в котором прописывается порядок действий командования в случае смерти военного. Об этом сообщает RT со ссылкой на источники в Киеве.
Проект главкому ВСУ Валерию Залужному направил глава штаба Сергей Шаптала, пишет издание.
Согласно документу, командирам военных частей предлагается направлять в похоронные агентства гарантийные письма с последующим финансовым возмещением по линии бюджета воинской части.
Шаптале приходится сейчас лично решать вопросы захоронений военнослужащих, отмечается в сопроводительном письме. Также говорится о случаях отсутствия средств на захоронение и покупку ритуальных принадлежностей.
В документе указывается, что увеличилось число случаев "вмешательства посторонних лиц в вопросы организации транспортировки тел погибших военнослужащих ВСУ".
Ранее разведчики ВСУ из Артёмовска пожаловались Зеленскому и Залужному на преступные приказы командования.
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