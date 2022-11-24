Ходаковский заявил, что Россия проявила слишком много терпения в отношении ВСУ

Некоторые аналитики убеждены, что российская армия не добилась желаемых результатов в прямом столкновении с украинскими войсками, поэтому приступила к ракетным ударам по критической инфраструктуре Незалежной.

Однако во всех вооружённых конфликтах всегда наносился удар по тылам противника, и никто не играл в благородство, как это делала Россия на протяжении долгого времени. Об этом заявил командир батальона "Восток" Александр Ходаковский.

"Сама Украина метелила Донбасс без какого-либо снисхождения, обрушивая на наши тылы Точки-У, зная о последствиях и желая их наступления. Я не радуюсь тому, что наши ракеты летят туда и делают свою военную работу, но понимаю, что мы и так проявили очень много терпения, за избирательность методов расплачиваясь жизнями своих солдат", — написал он в своём Telegram-канале.