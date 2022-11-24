Ищенко: группировки ВС США у российских границ постепенно нарастают

Как показали социологический опросы, российские граждане продолжают поддерживать спецоперацию на Украине, и упаднических настроений в обществе нет, сообщает военный аналитик и политолог Ростислав Ищенко. Надежд на быструю победу, может, и нет, но, исходя из практики, обычно происходит то, чего не ждёшь. Сопоставлять потенциалы ВС РФ и ВСУ невозможно, поэтому эксперт не сомневается исход конфликта будет на стороне России.

Кроме того, Киев надеется на поддержку НАТО, но альянс не готов участвовать в боевых действиях на Украине, а по ракетному инциденту в Польше видно, что и Варшава к этому не готова, полагает Ищенко. Она пыталась "размотать" эту ситуацию как попытку усилить присутствие ВС Соединённых Штатов на своей территории. В то время как Владимир Зеленский "бегает по потолку" и призывает Запад напасть на Россию, говорит Ищенко.

"Польша добилась усиления группировки США на территории страны в два раза. Однако девять тысяч американских военных — это достаточно мелкий контингент. Но, тем не менее, постепенно группировки американских войск у российских войск нарастают, и мы (Россия — Прим. ред.) воспринимаем это как угрозу, а поляки это воспринимают как усиление их защиты", — заявил политолог.