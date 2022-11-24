Шеслер: русскоговорящие украинцы имеют техническое преимущество перед галичанами

В русскоязычных областях Украины полным холодом идёт мобилизация. Правозащитница Лариса Шеслер заявила, что это выгодно Киеву с технической точки зрения, ведь они лучше обучаются.

"Я думаю, что это связано не только с тем, что они хотят избавиться от потенциально опасных русскоязычных граждан из протестных регионов. В боевых действиях на современном уровне необходимы технические знания и навыки. В этом плане жители промышленно развитых регионов имеют явное преимущество. Им, в отличие от галичан, легче даётся работа с техникой и вопросы инженерного профиля", — сообщила Шеслер в беседе с газетой "Взгляд".

Костяк украинской армии состоит из жителей Харьковской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областей, с сожалением отметила правозащитница.

Киев захотел начать мобилизацию из-за частичной мобилизации в России. Повестки будут вручать в любом месте всем мужчинам, которые являются военнообязанными, заявил глава центра комплектования и социальной поддержки Юрий Максимов.