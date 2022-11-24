Дандыкин: вторая волна мобилизации возможна только при столкновении с НАТО

По мнению военного эксперта Василия Дандыкина, вторая волна частичной мобилизации в России пока маловероятна.

Таким образом эксперт прокомментировал прогнозы ряда аналитиков, предсказывающих вторую волну частичной мобилизации в начале 2023 года.

"Во-первых, только часть из той группы, которая была мобилизована, от силы треть пошла на "передок". Остальные, извините, в резерве. Я так думаю, что продолжение мобилизации будет вызвано только тем, если конфликт выйдет на более широкие просторы с применением сил НАТО", — объяснил Дандыкин в интервью "Военному делу".

Эксперт пояснил, что речь идёт не о поставках западными странами Киеву оружия и наёмников, а о прямом противостоянии с НАТО. Дандыкин уверен, что только такое развитие событий может заставить провести новые волны частичной мобилизации, однако выразил надежду, что до этого не дойдёт.

Дандыкин добавил, что у ВС РФ достаточно резервов для удовлетворения текущих потребностей спецоперации на Украине.