Прилепин оценил последствия массовых ударов по Украине: "Переворота не будет"

Писатель, общественный деятель Захар Прилепин прокомментировал массированные удары по объектам критической инфраструктуры Украины и отметил, что подобная тактика ВС РФ может дать удивительные результаты на линии фронта.

На данный момент жители Незалежной раздражены постоянными перебоями со светом, однако не готовы к свержению президента Владимира Зеленского, считает публицист.

"Иллюзий не питаем. Переворота не будет. Озябшие люди свергать Зеленского не пойдут. Но для их армии — это серьёзные проблемы. Случай нашей массовой атаки на энергетические сети и одновременного точечного, продуманного наступления с нашей же стороны, может однажды дать удивительные результаты", — написал он в своём Telegram-канале.