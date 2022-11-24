Писатель, общественный деятель Захар Прилепин прокомментировал массированные удары по объектам критической инфраструктуры Украины и отметил, что подобная тактика ВС РФ может дать удивительные результаты на линии фронта.
На данный момент жители Незалежной раздражены постоянными перебоями со светом, однако не готовы к свержению президента Владимира Зеленского, считает публицист.
"Иллюзий не питаем. Переворота не будет. Озябшие люди свергать Зеленского не пойдут. Но для их армии — это серьёзные проблемы. Случай нашей массовой атаки на энергетические сети и одновременного точечного, продуманного наступления с нашей же стороны, может однажды дать удивительные результаты", — написал он в своём Telegram-канале.
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Во время сегодняшних ракетных ударов по Украине был поражён жилой дом в Киеве. Судя по обломкам, в него попала натовская ракета.