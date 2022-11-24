Кремль: Путин наградил Пегова орденом Мужества

Глава Российской Федерации Владимир Путин наградил орденом Мужества за отвагу и самоотверженность при выполнении профессионального долга военного корреспондента Семёна Пегова.

"Президент Российской Федерации В. В. Путин своим указом наградил журналиста, военного корреспондента Семёна Владимировича Пегова орденом Мужества за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении профессионального долга", — сообщает пресс-служба Кремля.

В своём Telegram-канале Пегов прокомментировал своё награждение следующей фразой: "Служу России!"

Ранее сообщалось, что автор проекта WarGonzo ранен под Донецком. Позже стало известно, что репортёр подорвался на противопехотной мине "Лепесток". У него открытый перелом двух пальцев правой ноги и рваные раны подошвенной части стопы.