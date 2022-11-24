Литовкин: ЗРК Patriot на Украине будут бессильны против ракет РФ

Военный эксперт Виктор Литовкин считает, что есть причины, из-за которых зенитно-ракетные комплексы Patriot окажутся бессильны против российских ракет.

Напомним, в Киеве уже несколько месяцев требуют поставок таких комплексов, подчёркивая, что Patriot серьёзно усилят противовоздушную оборону. Однако западные страны не спешат, ссылаясь на то, что подобных комплексов не хватает им самим.

На днях Германия предложила разместить несколько подобных комплексов в Польше. После этого лидер польской правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский предложил передать эти комплексы Украине.

Надо сказать, что эта инициатива не нашла понимая у польской оппозиции. Представители которой считают, что правящая партия ищет предлог, чтобы не получать ЗРК именно от Германии. От которой, напомним ещё, поляки требуют репараций (причём, кстати, это требование поддерживает и оппозиция).

Однако Украина всё равно не получит такие комплексы, считает Виктор Литовкин. Первая причина, по его словам, чтобы защитить какой-либо конкретный объект, потребуется минимум четыре таких ЗРК, что слишком дорого и нецелесообразно в случае с Украиной.

Вторая причина, ЗРК Patriot не сбивает летательные аппараты, которые летят ниже 100 метров.

"Он их просто не видит. Все, что летит ниже 100 метров — беспилотник, ракеты — окажется вне зоны доступа Patriot", — сказал эксперт изданию "ПолитРоссия".

Кроме того, чтобы управлять такими комплексами, потребуются военнослужащие из стран НАТО. А в альянсе заявляют о том, что не желают участвовать в конфликте.

А чтобы обучить украинских военнослужащих, потребуется как минимум полгода, а то и больше, считает Виктор Литовкин. По его словам, "никто не знает, что через полгода будет с Украиной".

Поэтому, полагает эксперт, заявления о передаче Украине ЗРК Patriot популистские, не более того. "На Украине зарабатываются политические и материальные дивиденды", — подчеркнул Литовкин.