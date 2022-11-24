Шурыгин: успех сражения за Украину зависит уже не столько от военных

Ситуацию в СВО удалось стабилизировать, наметилась даже тенденция к улучшению, но успех дальше будет зависеть теперь в основном от успешной работы промышленности РФ.

Об этом сообщил военный обозреватель Владислав Шурыгин.

По его словам, российская экономика в интересах спецоперации должна работать так, чтобы западные страны были вынуждены еженедельно передавать киевской власти недешёвые "пакеты помощи", и ситуация для Запада станет неприемлемой.

"Если мы сможем выйти на такое производство, которое заставит эти пакеты помощи быть как минимум еженедельными, то, конечно, в этом случае эта война станет совершенно невыгодной ни Западу, ни американцам. В этом случае будут огромнейшие проблемы у Украины", — в эфире радио "Комсомольская правда" подчеркнул Шурыгин.

Ранее он отмечал, что командование ВСУ использует "мясную тактику" в ходе СВО.