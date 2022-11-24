Ситуацию в СВО удалось стабилизировать, наметилась даже тенденция к улучшению, но успех дальше будет зависеть теперь в основном от успешной работы промышленности РФ.
Об этом сообщил военный обозреватель Владислав Шурыгин.
По его словам, российская экономика в интересах спецоперации должна работать так, чтобы западные страны были вынуждены еженедельно передавать киевской власти недешёвые "пакеты помощи", и ситуация для Запада станет неприемлемой.
"Если мы сможем выйти на такое производство, которое заставит эти пакеты помощи быть как минимум еженедельными, то, конечно, в этом случае эта война станет совершенно невыгодной ни Западу, ни американцам. В этом случае будут огромнейшие проблемы у Украины", — в эфире радио "Комсомольская правда" подчеркнул Шурыгин.
Ранее он отмечал, что командование ВСУ использует "мясную тактику" в ходе СВО.
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