Запад ответил Киеву: системы ПВО Patriot предназначены только для членов НАТО

Берлин ответил на призыв о помощи киевскому режиму.

В Германии отметили, системы противовоздушной обороны Patriot предназначаются лишь для стран-членов альянса НАТО.

Об этом сообщили в статье авторы издания Reuters.

По словам агентства, именно этот ответ дала глава немецкого Министерства обороны на призыв Варшавы перебросить системы ПВО на Украину.

Любое возможное использование зенитно-ракетных комплексов из Соединённых Штатов не на территории стран-членов военного блока потребует обсуждения между государствами НАТО.