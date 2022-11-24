Берлин ответил на призыв о помощи киевскому режиму.
В Германии отметили, системы противовоздушной обороны Patriot предназначаются лишь для стран-членов альянса НАТО.
Об этом сообщили в статье авторы издания Reuters.
По словам агентства, именно этот ответ дала глава немецкого Министерства обороны на призыв Варшавы перебросить системы ПВО на Украину.
Любое возможное использование зенитно-ракетных комплексов из Соединённых Штатов не на территории стран-членов военного блока потребует обсуждения между государствами НАТО.
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