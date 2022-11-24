Военный эксперт Ераносян об условии для победы в СВО: "Лапин должен вернуться"

Капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян рассказал о благотворности дискуссий среди высшего военного командования.

Эксперт Бюро военно-политического анализа, кандидат политических наук, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян уверен, что генерал-полковник Александр Лапин должен вернуться к командованию спецоперацией на Украине.

Ранее командир батальона "Восток" Александр Ходаковский привёл слова режиссёра Григория Чухрая о том, что, когда советским солдатам "утешительно врали", они отступали.

"Ничего страшного, что в генералитете есть споры. Все трения в генеральской среде на пользу", — цитирует слова Ераносяна URA.RU.

Он напомнил о том, как во время Великой Отечественной войны Иосиф Сталин выслушивал все мнения перед тем, как дал добро на операцию "Уран", в результате которой 6-я армия Паулюса попала в окружение под Сталинградом.