Ходаковский привёл слова Чухрая: "Когда нам утешительно врали, мы отступали"

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский привёл слова режиссёра Григория Чухрая о том, что, когда советским солдатам врали, они отступали до Волги.

Бывший командир донецкой "Альфы" назвал воспоминания кинодеятеля Григория Чухрая "поразительными словами про ложь и правду".

Режиссёр рассказывал, что во время Великой Отечественной войны бойцы Красной армии и не думали о заградительных отрядах.

"Мы знали, что от паники наши потери были большими, чем в боях. Мы были заинтересованы в заградотрядах", — приводит Ходаковский слова Чухрая.

Режиссёр особо подчёркивает силу правды, которая, по его мнению, действует на солдат благотворно.

"Когда нам утешительно врали, мы отступали и дошли до Волги; когда нам сказали правду, мы начали наступать и дошли до Берлина", — вспоминал режиссёр фильма "Баллада о солдате".

Ранее Ходаковский высказался о кадрах с расстрелом военнопленных РФ.

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