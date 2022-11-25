Глава МИД Британии: Киев получит от Лондона 35 спецмашин и три миллиона фунтов

Руководитель МИД Великобритании Джеймс Клеверли сказал, что Лондон передаст ВСУ 35 спецмашин и три миллиона фунтов для восстановления объектов инфраструктуры. В качестве примера чиновник привёл учебные заведения и убежища.

Как напомнили в ITV, министр находится на Украине. Глава внешнеполитического ведомства счёл поддержку Киева "практической".

"Британия направит 24 автомобиля "скорой" и шесть бронированных машин", — подчеркнул Клеверли.

Ранее руководитель Минобороны королевства Бен Уоллес попросил ВСУ не останавливать наступление.