Руководитель МИД Великобритании Джеймс Клеверли сказал, что Лондон передаст ВСУ 35 спецмашин и три миллиона фунтов для восстановления объектов инфраструктуры. В качестве примера чиновник привёл учебные заведения и убежища.
Как напомнили в ITV, министр находится на Украине. Глава внешнеполитического ведомства счёл поддержку Киева "практической".
"Британия направит 24 автомобиля "скорой" и шесть бронированных машин", — подчеркнул Клеверли.
Ранее руководитель Минобороны королевства Бен Уоллес попросил ВСУ не останавливать наступление.
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