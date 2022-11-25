Депутат Шеремет: все попытки ВСУ посягнуть на Крым обернутся для них крахом

Россия обязательно защитит Крымский полуостров, если Киев попытается посягнуть на него, следует из заявления депутата Госдумы Михаила Шеремета.

В интервью РИА Новости он отметил, что Москва "быстро остудит пыл" президента Украины Владимира Зеленского, решившего поиграть с темой Крыма.

"Все попытки украинских националистов и боевиков посягнуть на Крым обернутся для них крахом", — убеждён парламентарий.

Он также призвал Киев и Запад принять тот факт, что полуостров теперь является частью РФ. Кроме того, политик добавил, что Россия привыкла защищать свои земли, а не торговать ими. Переговоры по поводу статуса Крыма невозможны, считает депутат.

Ранее Шеремет сообщил, что мир на Украине может воцариться только в случае свержения нынешнего киевского режима во главе с Зеленским. Парламентарий порекомендовал гражданам этой страны взять её будущее под свой контроль.